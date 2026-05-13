Integra Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Integra Resources hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,08 CAD gegenüber 0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Integra Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at