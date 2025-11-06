Integral Ad Science mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integral Ad Science ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Integral Ad Science die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 154,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at