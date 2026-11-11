Integral legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Integral hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 67,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 57,64 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,00 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,93 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at