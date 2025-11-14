Integral mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Integral hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57,64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 138,74 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 66,99 Prozent auf 2,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,04 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at