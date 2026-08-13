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13.08.2026 06:31:29
Integral öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Integral hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 60,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integral noch ein Gewinn pro Aktie von 58,40 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Integral im vergangenen Quartal 4,08 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integral 3,44 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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