Integral: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Integral stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 71,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 263,15 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 82,86 Prozent auf 2,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 179,48 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 544,67 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Integral mit einem Umsatz von insgesamt 9,33 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -57,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at