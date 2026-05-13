Integral zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Integral präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 197,24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Integral -8,080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,02 Milliarden JPY – ein Plus von 509,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Integral 1,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at