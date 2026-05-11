Integrated Biopharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Integrated Biopharma hat am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Integrated Biopharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27,53 Prozent zurück. Hier wurden 10,1 Millionen USD gegenüber 14,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at