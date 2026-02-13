Integrated Biopharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Integrated Biopharma gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Integrated Biopharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at