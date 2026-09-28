28.09.2026 06:31:29

Integrated Biopharma legte Quartalsergebnis vor

Integrated Biopharma hat am 25.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Integrated Biopharma ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Integrated Biopharma 9,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,090 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Integrated Biopharma 43,87 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 54,35 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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