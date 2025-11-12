Integrated Biopharma präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Integrated Biopharma hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig standen 12,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Integrated Biopharma 13,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at