Integrated Biopharma stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Integrated Biopharma hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.09.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2024 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Integrated Biopharma in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,8 Millionen USD im Vergleich zu 13,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Integrated Biopharma mit einem Umsatz von insgesamt 50,32 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,67 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -0,69 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at