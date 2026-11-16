Integrated Biopharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Integrated Biopharma hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,91 Prozent auf 9,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at