Integrated Cyber Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Integrated Cyber Solutions hat am 01.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,0 Prozent auf 0,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -0,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at