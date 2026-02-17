|
17.02.2026 06:31:28
Integrated Hitech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Integrated Hitech veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,16 INR. Im letzten Jahr hatte Integrated Hitech einen Gewinn von -0,070 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Integrated Hitech im vergangenen Quartal 0,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integrated Hitech 0,0 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!