Integrated Hitech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Integrated Hitech veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,16 INR. Im letzten Jahr hatte Integrated Hitech einen Gewinn von -0,070 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Integrated Hitech im vergangenen Quartal 0,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integrated Hitech 0,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at