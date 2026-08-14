Integrated Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Integrated Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 INR gegenüber 0,840 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,84 Prozent auf 1,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Integrated Industries 2,50 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at