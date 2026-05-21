Integrated Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Integrated Industries präsentierte am 19.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,25 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integrated Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,00 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,40 INR beziffert, während im Vorjahr 2,64 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Integrated Industries in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 34,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,26 Milliarden INR im Vergleich zu 7,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at