Integrated Micro-Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Integrated Micro-Electronics präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 14,77 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 2,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,38 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at