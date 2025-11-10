Integrated Micro-Electronics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Integrated Micro-Electronics ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Integrated Micro-Electronics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 PHP gegenüber -0,010 PHP im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Integrated Micro-Electronics 14,38 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,74 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at