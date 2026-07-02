Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
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02.07.2026 13:53:05
Integrated Shield insurers post stronger results in 2025, but recovery may be fragile
Industry margins are thin, and part of 2025’s performance likely came from the premium increases in September 2024Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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