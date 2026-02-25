|
Integrated Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Integrated Ventures hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 292,86 Prozent auf 0,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
