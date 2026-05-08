Integrated Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Integrated Ventures lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at