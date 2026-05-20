Integrated vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Integrated veröffentlichte am 17.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,0 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,1 Millionen KWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at