Integrierter Bericht der SAP 2021 und Jahresbericht Form 20-F ab sofort verfügbar

Die SAP SE gab heute bekannt, dass der Jahresbericht Form 20-F für das Berichtsjahr, das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangen ist, ab sofort erhältlich ist und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde. Er ist unter https://www.sap.com/investors/sap-2021-annual-report-form-20f abrufbar.Der Integrierte Bericht der SAP für das Jahr 2021 steht ebenfalls ab sofort unter https://www.sapintegratedreport.de/ zur Verfügung. Dies ist die 10. Auflage des Integrierten Berichts, der die gesellschaftliche, ökologische und finanzielle Leistung des Unternehmens darstellt.Der Integrierte Bericht der SAP 2021 sowie der Jahresbericht Form 20-F stehen im PDF-Format auf der Webseite von SAP Investor Relations (www.sap.de/investor) zur Verfügung. Kostenlose Exemplare des Konzernabschlusses können via E-Mail an investor@sap.com oder telefonisch unter +49 6227 7-67336 bestellt werden.