Integrity Applications ernennt Shalom Shushan zum Chief Technology Officer

Neuzugang bringt erstklassiges Know-how für die Entwicklung von GlucoTrack ® und seiner digitalen Gesundheitsplattform mit

WILMINGTON, Del. und ASHDOD, Israel, Nov. 06, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Integrity Applications, Inc. ( www.integrity-app.com ) (OTCQB: IGAP), Entwickler von GlucoTrack ® , einem nichtinvasiven Gerät zur Messung des Blutzuckerspiegels bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Prädiabetes, hat heute bekannt gegeben, dass Shalom Shushan ab 9. November 2020 als Chief Technology Officer des Unternehmen fungieren wird. Shushan wird als Teil des Führungsteams alle Aktivitäten in den Bereichen Technologie und Forschung und Entwicklung für Integrity leiten.

Shalom Shushan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in den Bereichen Technologie und Produktentwicklung und über umfassende Erfahrung in den Bereichen Sensortechnologien, maschinelles Lernen, Algorithmendesign und Produktportfoliostrategie. Darüber hinaus verfügt er über wichtige technische Fachkenntnisse in den Bereichen Verbraucher-, Sicherheits- und Medizingerätetechnologien, einschließlich verschiedener gesundheitsbezogener Wearables. Die Führungserfahrung von Shushan reicht von der Leitung großer internationaler und funktionsübergreifender Teams an verschiedenen Standorten bis hin zur Zusammenarbeit mit aufstrebenden Technologieunternehmen und deren Aufbau, einschließlich eines von ihm gegründeten Startups für Medizinprodukte.

Zuletzt war Shushan 8 Jahre als VP of Research and Development bei Crow Technologies, Ltd. tätig, wo er die technische Vision und Strategie vorantrieb und für die Entwicklung und Implementierung der IoT-, Smart Home- und Telemedizin-Plattformen verantwortlich war. Zuvor war Shalom Shushan Mitbegründer und CEO von Nayos Ltd., einem privat geführten Unternehmen für integrierte Lösungen, und nach dessen Fusion mit Bio-Guard CEO und CTO von Bio-Guard. Shalom Shushan hat seinen Bachelor of Science in Elektro- und Computertechnik mit Spezialisierung in den Bereichen Signal- und Bildverarbeitung an der Ben-Gurion Universität erworben.

"Ich freue mich, Shalom im Führungsteam von Integrity willkommen zu heißen", so David Malka, President von Integrity. "Shaloms fundiertes Technologiewissen, seine globale Managementerfahrung und sein technisches Know-how machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für Integrity. Wir freuen uns darauf, dass er unsere zentralen Initiativen vorantreibt, einschließlich der Verbesserung unserer Plattform, der Bereitstellung des GlucoTrack der nächsten Generation und der Beschleunigung der technologischen Innovationen von Integrity, von denen Menschen, die an Prädiabetes und Typ-2-Diabetes leiden, weltweit profitieren werden."

"Ich freue mich sehr, Integrity an diesem spannenden Punkt in seiner Unternehmensgeschichte beizutreten", so Shushan. "Integrity ist Vorreiter bei der Entwicklung einer echten End-to-End-Lösung für Diabetes und Prädiabetes. Ich freue mich darauf, weitere Innovationen voranzutreiben und unsere revolutionäre Plattform zu verbessern."

Über GlucoTrack®

GlucoTrack® ist ein nichtinvasives Monitoring-Gerät, das den Blutzuckerspiegel einer Person schnell misst und in etwa einer Minute anzeigt, ohne dass in den Finger gestochen wird oder andere Schmerzen auftreten. GlucoTrack® verfügt über einen Ohrclip mit Sensoren, der am Ohrläppchen befestigt wird und den Blutzuckerspiegel des Anwenders mithilfe innovativer und patentierter Sensortechnologien misst. Die gemessenen Signale werden mithilfe eines proprietären Algorithmus analysiert und der berechnete Blutzuckerspiegel wird auf einem kleinen Handheld-Gerät in der Größe eines kleinen Mobiltelefons angezeigt. Die Ergebnisse werden im Gerät gespeichert und zur Bestimmung des HbA1c-Werts mithilfe eines proprietären Algorithmus verwendet. Das Gerät kann Blutzuckerwerte auch grafisch anzeigen, sodass der Benutzer den Blutzuckerspiegel über einen Zeitraum hinweg überwachen kann. GlucoTrack® hat in Europa die CE-Kennzeichnung und vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit in Südkorea die Zulassung für Typ-2-Diabetes und Prädiabetes erhalten und ist derzeit in ausgewählten Märkten in Europa und Asien erhältlich.

Über Integrity Applications, Inc.

Integrity Applications, Inc. (OTCQB: IGAP) wurde 2001 gegründet und arbeitet an der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von nichtinvasiven Technologien zur Überwachung von Blutzuckerwerten für Menschen mit Typ-2-Diabetes und Prädiabetes. Das Unternehmen hat GlucoTrack® entwickelt, ein proprietäres nichtinvasives Blutzucker-Monitoring-Gerät, das den Blutzuckerspiegel in etwa einer Minute ermittelt, ohne dass dabei die mit herkömmlichen invasiven Geräten verbundenen Schmerzen, zusätzlichen Kosten, Probleme oder Beschwerden auftreten. Integrity Applications Inc. ist ein Unternehmen aus Delaware mit Hauptsitz in den USA und einer F&E-Niederlassung in Ashdod, Israel. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.integrity-app.com/ and http://www.glucotrack.com .

