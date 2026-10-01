Integroup: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Integroup hat am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 25,31 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Integroup noch ein Gewinn pro Aktie von -32,040 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 439,5 Millionen JPY gegenüber 168,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at