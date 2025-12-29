|
29.12.2025 06:31:29
Integroup stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Integroup gab am 26.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,39 JPY, nach 218,26 JPY im Vorjahresvergleich.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,83 Prozent auf 453,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.