Integroup stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Integroup gab am 26.12.2025 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 34,39 JPY, nach 218,26 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,83 Prozent auf 453,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at