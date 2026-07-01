Integroup vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Integroup veröffentlichte am 30.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 43,81 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 74,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 358,5 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 625,7 Millionen JPY ausgewiesen.

Integroup hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 39,85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 148,55 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,56 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,89 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at