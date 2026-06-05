Integrum Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Integrum Registered B hat am 04.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,66 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Integrum Registered B im vergangenen Quartal 25,1 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Integrum Registered B 27,2 Millionen SEK umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,980 SEK. Im Vorjahr hatten -1,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Integrum Registered B 91,39 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 91,10 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at