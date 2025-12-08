Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
08.12.2025 16:17:00
Intel, Adobe and these other ‘AI loser’ stocks could get left behind in the next phase of the tech boom
These 12 tech companies are most vulnerable to having their business models upended by the AI revolution, according to Wedbush Securities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Intel-Aktie mit Gewinnen: Weiterer Druck oder fruchtende Strategiewende? (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)