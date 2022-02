Intel, Samsung und Co: Nächstes Ziel der Chipbranche - eine Billion Dollar

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Jiyoung SohnThe Wall Street JournalÜbersetzung: Stefanie KonradFür Chiphersteller war 2021 ein Spitzenjahr. Sie erzielten Rekordumsätze durch den weltweiten Mangel an Halbleitern und durch die steigende Nachfrage. Die Hersteller bauen ihre Kapazitäten nun extrem aus. Sie gehen davon aus, dass sich ihr Umsatz in weniger als zehn Jahren verdoppeln wird – auf mehr als eine Billion Dollar .Der Gesamtjahresumsatz der Branche hat 2021 zum ersten Mal die Marke von 500 Milliarden Dollar geknackt. Das ist einigen Berechnungen zufolge etwas mehr als der Umsatz der weltweiten Smartphone-Branche. Durch die Pandemie beschleunigten sich Digitalisierungstrends wie das Streaming von Filmen und Videospielen und die Einführung aller Arten von digitalen Tools in Unternehmen. Und für all das werden sie benötigt: Chips.Die Chipbranche hatte Probleme damit, die riesige Nachfrage nach ihren Produkten zu bedienen, was zu einem Versorgungsengpass führte. Die Chipproduktion musste neu geordnet werden, der Staat unterstützte sie mit Subventionen und es wurde eine historische Investitionswelle ausgelöst. Die Branche ist bekannt für ihre Boom-Bust-Zyklen und hat dadurch einen Wettlauf um Expansion ausgelöst.„Die Branche hat 50 Jahre gebraucht, um einen Umsatz in Höhe von einer halben Billion Dollar zu erzielen. Es wird nur acht bis zehn weitere Jahre dauern, um eine Billion zu erreichen“, sagte Tom Caulfield in einem Interview. Er ist CEO von GlobalFoundries, einem der weltweit größten Chiphersteller in der Auftragsfertigung.Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner ist der weltweite Chipumsatz 2021 gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf den Rekordwert von 583,5 Milliarden Dollar gestiegen. Fabriken, die rund um die Uhr arbeiten, konnten mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Der anhaltende Engpass wird laut Gartner den Umsatz der Halbleiterbranche in diesem Jahr voraussichtlich um neun Prozent steigern und damit die durchschnittliche Wachstumsrate in der Vergangenheit übertreffen.Letzte Woche zeigte sich Samsung Electronics zuversichtlich, dass sein Geschäft mit Speicherchips weiterhin gut laufen wird – vorausgesetzt, es gibt keine Engpässe bei den Bauteilen und keine Lieferkettenprobleme. Intel -CEO Pat Gelsinger sagte, dass „2022 nur noch besser werden kann“, nachdem das Unternehmen für das vergangene Jahr einen Rekordumsatz gemeldet hatte.Die Halbleiterbranche prognostiziert ein explosionsartiges Wachstum, was laut Branchenvertretern die Erwartung steigender Absatzmengen und höherer Preise widerspiegelt. Computer, Smartphones, Datenzentren und Autos werden Halbleiter weiterhin regelrecht verschlingen. Und für eine größere Produktpalette werden Chips benötigt. Der Chipmangel hat auch eine engere Verbindung zwischen Käufern und Verkäufern gefördert, so die Branchenvertreter. Dadurch ist das Risiko von großen Schwankungen bei der Nachfrage geringer.Ein Großteil des Umsatzwachstums wird von teureren High-End-Chips bestimmt werden, die Technologien wie maschinelles Lernen und Hochleistungscomputer ermöglichen, so Peter Hanbury, Spezialist für Halbleiter bei der Unternehmensberatung Bain.Dennoch gibt es nach wie vor Engpässe. Nach Angaben der Susquehanna Financial Group liegt die durchschnittliche Wartezeit für Halbleiter weltweit inzwischen bei mehr als 25 Wochen. Das ist weit über der als normal geltenden Wartezeit von 10 bis 14 Wochen.Die Investitionen der Chiphersteller zur Steigerung ihrer Produktionskapazitäten werden sich nicht so schnell verwirklichen lassen, sodass das Angebot begrenzt bleibt. Da jedoch neue Chipfabriken in Betrieb genommen werden, könnte die Branche nach den Prognosen von Bain bis 2025 eine Überproduktion erleben.Laut Andrew Norwood, Research Vice President bei Gartner, wird die Halbleiterindustrie bis 2025 einen Umsatz von 692,5 Milliarden Dollar und bis 2030 im besten Fall einen Umsatz von bis zu einer Billion Dollar erzielen. Dadurch wäre die Branche größer als die heutige weltweite Fast-Food-Industrie.Laut ASML, dem niederländischen Anbieter von hochmodernen Chipfertigungsmaschinen, steigern die Chiphersteller aktuell ihre Produktion. Die Maschinen von ASML können mehr als 300 Millionen Dollar pro Maschine kosten.Die Kunden wollen lieber eine schnelle Lieferung und verzichten dafür auf einige Tests, die normalerweise in den ASML-Werken vor der Auslieferung der Maschinen durchgeführt werden, sagte CEO Peter Wennink vor kurzem in einem Gespräch. Die Nachfrage ist um 40 Prozent höher als die Produktionskapazität des Unternehmens, und das wird auch noch eine Weile so bleiben, sagte er weiter. „Wir wollen ab 2024 die Anforderungen der Kunden erfüllen können“, so Wennink.Durch den Optimismus in der Chipbranche lagen die Rekordinvestitionen nach Schätzungen von Gartner bei mindestens 146 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Das ist mehr als das Doppelte der Ausgaben in der Branche vor fünf Jahren.Intel hat vor kurzem Pläne für den Bau einer brandneuen Chipfabrik in Ohio angekündigt. Letztendlich könnte diese auf acht Fabriken erweitert werden und rund 100 Milliarden Dollar kosten. Das Unternehmen hatte bereits Großinvestitionen für die Expansion in Arizona, New Mexico und Europa angekündigt.Intels Konkurrenz investiert ebenfalls massiv. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) plant allein in diesem Jahr Investitionen in Höhe von bis zu 44 Milliarden Dollar. Das Unternehmen baut ein 12-Milliarden-Dollar-Werk in Arizona und eine 7-Milliarden-Dollar-Anlage in Japan. In China und Taiwan soll ebenfalls expandiert werden. TSMC will eventuell auch eine neue Chipfabrik in Europa bauen, erklärte der Vorsitzender Mark Liu vor kurzem.GlobalFoundries gab an, dass seine Investitionen die Wafer-Produktion Ende nächsten Jahres im Vergleich zu 2020 um das 1,6-Fache steigern sollten. „Das entspricht bei weitem nicht den Anforderungen, die unsere Kunden an uns stellen“, so CEO Caulfield.Samsung kündigte vor kurzem eine Investition in Höhe von 17 Milliarden Dollar in Taylor, Texas, an und erweitert seine Produktionskapazitäten in den südkoreanischen Werken. Letztes Jahr gab Samsung an, in den nächsten drei Jahren mehr als 205 Milliarden Dollar zu investieren, wobei die Chipherstellung Priorität hat. Texas Instruments, Micron Technology und andere haben ebenfalls Chip-Investitionen angekündigt.Die Kunden begrüßen die Pläne. „Es werden wahnsinnig viele Chipfabriken gebaut. Das ist toll!“, sagte Tesla-CEO Elon Musk. Was das Unternehmen letztes Jahr wegen der Engpässe durchmachen musste, bezeichnet er als die „Chip-Hölle“.