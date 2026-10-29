Intel-Aktie deutlich schwächer: Chip-Riese meldet schwächere Zahlen

Der US-Halbleiterkonzern Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. So fällt die Quartalsbilanz aus.

Im abgelaufenen Jahresviertel erwirtschaftete Intel einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,60 US-Dollar. Damit überbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld von einem Gewinn je Anteilsschein in Höhe von 0,406 US-Dollar ausgegangen waren. Im Vorjahreszeitraum hatte Intel noch ein Plus von 0,90 US-Dollar je Aktie verzeichnet.

Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,5 Milliarden US-Dollar, nach 13,65 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz etwas tiefer als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 16,54 Milliarden US-Dollar gelegen.

Die Intel-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit einem deutlichen Abschlag von 17,46 Prozent auf 75,99 US-Dollar

Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at