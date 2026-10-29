Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Zahlen vorgelegt
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29.10.2026 21:15:39
Intel-Aktie deutlich schwächer: Chip-Riese meldet schwächere Zahlen
Im abgelaufenen Jahresviertel erwirtschaftete Intel einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,60 US-Dollar. Damit überbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld von einem Gewinn je Anteilsschein in Höhe von 0,406 US-Dollar ausgegangen waren. Im Vorjahreszeitraum hatte Intel noch ein Plus von 0,90 US-Dollar je Aktie verzeichnet.
Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,5 Milliarden US-Dollar, nach 13,65 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz etwas tiefer als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 16,54 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Intel-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit einem deutlichen Abschlag von 17,46 Prozent auf 75,99 US-Dollar
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at
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