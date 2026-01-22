Intel Aktie
22.01.2026 22:15:00
Intel-Aktie fällt deutlich: Umsatz sinkt, Gewinn zieht an
Der Umsatz sank unterdessen im Berichtszeitraum von 14,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 13,7 Milliarden US-Dollar. Experten hatten für Intel zuvor einen Umsatz von 13,42 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal erwartet.
Der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr 2025 belief sich derweil auf 0,42 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr ein EPS von -0,13 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten hier zuvor ein Plus von 0,338 US-Dollar pro Aktie prognostiziert.
Der Umsatz in 2025 lag laut dem US-Konzern bei 52,9 Milliarden US-Dollar. Das ist weniger als die 53,1 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahr umgesetzt wurden. Analysten hatten für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 52,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Bei der Prognose für das erste Quartal 2026 wurden die Analystenschätzungen mit einem erwarteten Umsatz von 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar unterboten.
Die Intel-Aktie reagiert an der NASDAQ auf die Zahlen nachbörslich zeitweise mit einem Minus von 5,78 Prozent auf 51,18 US-Dollar.
