Intel-Aktie fällt zweistellig: Intel legt massives Sparprogramm auf

In einem milliardenschweren Sparprogramm sollen mehr als 15 Prozent der zuletzt gut 125.000 Arbeitsplätze wegfallen. Vom vierten Quartal an will Intel zudem vorerst keine Dividende mehr zahlen, wie der US-Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Im vergangenen Quartal verbuchte Intel einen Verlust von gut 1,6 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 1,48 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um ein Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar und verfehlte damit die Erwartungen der Analysten.

Intel dominierte einst die Chipbranche, fiel dann aber zurück. Aktuell ist vor allem NVIDIA mit Chips zum Training von KI-Software das Maß der Dinge in der Branche. Intel-Chef Pat Gelsinger will die Wende mit neuen Produktionsprozessen für effizientere Chips schaffen, hat aber noch viel Arbeit vor sich. Die Geschäftszahlen des vergangenen Quartals nannte Gelsinger "enttäuschend". Und auch die Lage im zweiten Halbjahr werde schwieriger sein als bisher erwartet. Gelsinger hatte Anleger zuvor oft auf die zweite Jahreshälfte vertröstet, in der Besserung zu erwarten sei. Sie ließen die Intel-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um 18,86 Prozent auf 23,57 US-Dollar fallen.

SANTA CLARA (dpa-AFX)