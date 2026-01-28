Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Insider-Deal 28.01.2026 22:05:00

Intel-Aktie gefragt: CFO David Zinsner legt bei Aktien zu

Intel-Aktie gefragt: CFO David Zinsner legt bei Aktien zu

Intel-Finanzchef David Zinsner bringt sein Vertrauen in den Tech-Konzern zum Ausdruck indem er seine eigene Beteiligung aufstockt.

• Intel schockt mit Warnung bezüglich der Produktionskapazitäten
• Intel-CFO Zinsner erhöht Beteiligung
• Anleger reagieren positiv auf den Insider-Deal

Als Intel vergangenen Donnerstag seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 veröffentlichte, musste der Chipkonzern einräumen, dass er auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst wird. So sagte Intel-Finanzchef David Zinsner in einer Telefonkonferenz mit Analysten, es brauche unter anderem Zeit, die Produktionskapazitäten bei der neuen Chipgeneration von Intel hochzufahren. In dieser Situation wolle Intel in den kommenden Monaten bevorzugt die starke Nachfrage nach Technik für Rechenzentren bedienen. Der Konzern habe den Bedarf in dem Bereich bei seinen Planungen unterschätzt, hieß es zur Begründung.

Dies sorgte bei den seit einigen Wochen stark gelaufenen Aktien für einen Kursrutsch, der nun jedoch anscheinend durch einen Insiderdeal gestoppt wird. Zwischen Donnerstag - dem Tag der Bilanzvorlage - und dem Zeitpunkt an dem David Zinsner seinen Kauf am Montag tätigte, war der Intel-Aktienkurs um fast 22 Prozent eingebrochen.

Intel-Finanzchef erhöht Beteiligung

CFO David Zinsner scheint aber vom langfristigen Erfolg seines Unternehmens überzeugt zu sein und hat am Montag 250.000 Dollar seines eigenen Geldes investiert. Wie "MarketWatch" unter Berufung auf Daten der Securities and Exchange Commission berichtet, hat Zinsner 5.882 Intel-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 42,50 Dollar erworben.

"Dave's Kauf spiegelt seinen Glauben an Intel und sein Engagement für die Schaffung von Shareholder Value wider", kommentierte ein Intel-Sprecher den Insider-Deal gegenüber "MarketWatch". Allerdings hieß es in dem Medienbericht auch, dass der Zukauf lediglich einen kleinen Bruchteil der Intel-Aktien darstellt, die Zinsner besitzt. Denn insgesamt besitze der Manager mehr als 247.000 Anteilscheine direkt.

Anleger schlucken derweil die Beruhigungspille: Die an der NASDAQ gelistete Intel-Aktie hatte am Dienstag 3,39 Prozent höher bei 43,93 Dollar geschlossen und gewann im Mittwochshandel 11,04 Prozent auf 48,78 Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

ASML-Aktie klettert auf neues Hoch: Umsatzboom beim Chipausrüster - Aktienrückkauf angekündigt
Texas Instruments-Aktie nach Bilanz gefragt: Starker Ausblick sorgt für Analystenlob
WACKER CHEMIE rutscht in die roten Zahlen: Konjunkturflaute belastet - Aktie tiefer

Bildquelle: Lyao / Shutterstock.com,ChameleonsEye / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten