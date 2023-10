Intel-Aktie gefragt: Weitere Sparte Intels soll an die Börse

Intel will beim fortlaufenden Konzernumbau eine weitere Sparte an die Börse bringen.

Nach dem Autozulieferer Mobileye ist es diesmal das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips, die zum Beispiel in Kommunikations-Technik oder Infrastruktur von Rechenzentren eingesetzt werden.

Die Programmable Solutions Group (PSG) solle zunächst als separater Geschäftsbereich geführt und in den kommenden zwei bis drei Jahren an die Börse gebracht werden, teilte der Halbleiter-Riese am Dienstag mit. Der Bereich basiert auf dem 2015 übernommenen Chip-Spezialisten Altera. Die 2017 gekaufte israelische Firma Mobileye hatte Intel im vergangenen Jahr an die Börse gebracht, aber die Kontrolle über das Unternehmen behalten.

Intel dominierte einst im Halbleiter-Geschäft, verlor aber nach Problemen bei der Entwicklung neuer Chips an Boden. Konzernchef Pat Gelsinger will Intel mit einem Fokus auf neue Produktionsverfahren wieder auf Kurs bringen. Aktuell profitieren andere Halbleiter-Firmen von den Trends in der Tech-Industrie: NVIDIA ist stark bei Technik zum Anlernen Künstlicher Intelligenz, Auftragsfertiger wie TSMC führen bei Smartphone-Prozessoren.

Im NASDAQ-Handel steigt die Intel-Aktie zeitweise 0,90 Prozent auf 36,01 US-Dollar.

