Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Quartalsbilanz
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23.04.2026 22:17:32
Intel-Aktie gewinnt deutlich: Gewinn und Umsatz überzeugen
Auf der Umsatzseite hatten sich die Analystenerwartungen auf 12,41 Milliarden US-Dollar belaufen, tatsächlich setzte Intel aber 13,6 Milliarden US-Dollar um. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 12,67 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem Anstieg.
Intel übertrifft in KI-Boom Wall-Street-Erwartungen
Der Chipkonzern Intel übertrifft dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus deutlich die Wall-Street-Erwartungen. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.
Unter dem Strich gab es allerdings einen Verlust von 4,28 Milliarden Dollar nach roten Zahlen von 887 Millionen Dollar ein Jahr zuvor. Intel investiert gerade in großem Stil in neue Produktionsprozesse, die den einstigen Marktführer aus der Krise bringen sollen.
Intel überraschte die Anleger auch mit dem Umsatzausblick für das laufende Quartal. Der Konzern rechnet mit Erlösen zwischen 13,8 und 14,8 Milliarden Dollar, während am Markt im Schnitt eine Prognose von rund 13,1 Milliarden Dollar erwartet wurde. Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel um 13 Prozent.
Die Intel-Aktie reagiert nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 13,93 Prozent auf 76,08 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
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