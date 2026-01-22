Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
23.01.2026 00:29:00
Intel-Aktie im Keller: Weniger Minus als erwartet, aber schlechte Aussichten
Intel rutscht zurück in die roten Zahlen, allerdings weniger stark als befürchtet. An der Börse rasselt die Aktie trotzdem herunter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
