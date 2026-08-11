Intel-Aktie im Plus: Chipkonzern erhöht Kapitalmaßnahme für KI-Geschäft

Der Chipkonzern Intel stockt seine laufende Kapitalerhöhung für den Ausbau seiner KI-Kapazitäten um ein Drittel auf.

So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Santa Clara (Kalifornien). Dabei kostet ein Anteil 95 Dollar. Am Vorabend waren die Aktien mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent bei 97,52 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Abschlag der zugeteilten Aktien zum Montagsschluss beträgt demnach 2,6 Prozent.

Bereits vor dem Haupthandel zu Wochenbeginn hatte Intel Pläne öffentlich gemacht, sich wegen des steigenden Bedarfs nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) frisches Geld über neue Aktien zu besorgen. Über eine Mehrzuteilungsoption könnte die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung nun noch auf 23 Milliarden Dollar anwachsen. Üblicherweise werden solche "Greenshoe" genannten Optionen auch ausgeschöpft.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Intel-Aktie zeitweise 1,09 Prozent auf 98,58 US-Dollar.

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SANTA CLARA (dpa-AFX)