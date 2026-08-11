Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|KI-Boom
|
11.08.2026 10:02:39
Intel-Aktie im Plus: Chipkonzern erhöht Kapitalmaßnahme für KI-Geschäft
So würden nun neue Aktien im Umfang von 20 Milliarden US-Dollar (17,3 Mrd Euro) platziert statt der zuvor geplanten 15 Milliarden, hieß es vom Unternehmen am Dienstag in Santa Clara (Kalifornien). Dabei kostet ein Anteil 95 Dollar. Am Vorabend waren die Aktien mit einem Kursrückgang von mehr als 4 Prozent bei 97,52 Dollar aus dem Handel gegangen. Der Abschlag der zugeteilten Aktien zum Montagsschluss beträgt demnach 2,6 Prozent.
Bereits vor dem Haupthandel zu Wochenbeginn hatte Intel Pläne öffentlich gemacht, sich wegen des steigenden Bedarfs nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) frisches Geld über neue Aktien zu besorgen. Über eine Mehrzuteilungsoption könnte die Gesamtsumme der Kapitalerhöhung nun noch auf 23 Milliarden Dollar anwachsen. Üblicherweise werden solche "Greenshoe" genannten Optionen auch ausgeschöpft.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Intel-Aktie zeitweise 1,09 Prozent auf 98,58 US-Dollar.
/men/stk
SANTA CLARA (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Intel Corp.
|
13:00
|Intel investors are banking on a comeback — and then some (Financial Times)
|
10.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|MÄRKTE USA/Börsen treten auf der Stelle - Kapitalerhöhung belastet Intel (Dow Jones)
|
10.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|83,58
|-1,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.