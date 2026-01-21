Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rally geht weiter 21.01.2026 17:14:00

Intel-Aktie mit Kurssprung: Rally setzt sich vor Quartalszahlen fort

Intel-Aktie mit Kurssprung: Rally setzt sich vor Quartalszahlen fort

Auf dem höchsten Stand seit vier Jahren setzen die Aktien des US-Chipherstellers Intel auch am Mittwoch ihre jüngste Rally fort.

Der Kursaufschlag belief sich zuletzt im erholten Gesamtmarkt auf 11,14 Prozent, womit sie 53,96 Dollar kosteten. Am Vortag hatten bereits positive Analystenkommentare Auftrieb gegeben. Am Donnerstag legt der Konzern nach dem US-Börsenschluss die Zahlen für das Schlussquartal 2025 vor.

Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.

Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von NVIDIA und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während NVIDIA im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten.

/ajx/ck/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von ASML, Infineon, Broadcom und Micron von TSMC-Bilanz beflügelt - Intel schwächer

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten