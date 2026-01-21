Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Rally geht weiter
|
21.01.2026 17:14:00
Intel-Aktie mit Kurssprung: Rally setzt sich vor Quartalszahlen fort
Die Erholung des lange Zeit vor allem im Vergleich mit der starken Konkurrenz schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung. Im noch jungen Börsenjahr 2026 haben die Intel-Aktien bereits um 45 Prozent zugelegt.
Intel hatte im vergangenen Jahr durch den Einstieg von NVIDIA und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.
Einst dominierte Intel den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber mit Problemen, während NVIDIA im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eine Spitzenposition eroberte. Intel war im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren zunehmend unter Druck geraten.
/ajx/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
