Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Terafab-Projekt 07.04.2026 20:12:00

Intel-Aktie steigt: Unternehmen schließt sich Elon Musks Terafab-Projekt an

Intel-Aktie steigt: Unternehmen schließt sich Elon Musks Terafab-Projekt an

Die Aktien von Intel haben am Dienstag gegen die etwas schwächere Tendenz an den US-Börsen merklich zugelegt.

Die Papiere des Halbleiterkonzerns notierten zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 52,50 US-Dollar, während der marktbreite S&P 500-Index rund ein halbes Prozent einbüßte. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf 42 Prozent aus.

Intel schließt sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla, SpaceX und xAI an. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. Das Vorhaben zielt darauf ab, jedes Jahr eine enorme Rechenleistung zu erzeugen - etwa 1 Terrawatt Kapazität pro Jahr.

/edh/he

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

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