Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|Terafab-Projekt
|
07.04.2026 20:12:00
Intel-Aktie steigt: Unternehmen schließt sich Elon Musks Terafab-Projekt an
Die Papiere des Halbleiterkonzerns notierten zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 52,50 US-Dollar, während der marktbreite S&P 500-Index rund ein halbes Prozent einbüßte. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf 42 Prozent aus.
Intel schließt sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla, SpaceX und xAI an. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. Das Vorhaben zielt darauf ab, jedes Jahr eine enorme Rechenleistung zu erzeugen - etwa 1 Terrawatt Kapazität pro Jahr.
/edh/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquelle: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com
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