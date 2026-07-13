NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Modernisierung
|
13.07.2026 17:07:39
Intel-Aktie verliert kräftig: Milliarden-Ausbau von Werk in Irland
Intel versucht unter dem seit Anfang vergangenen Jahres amtierenden Chef Lip-Bu Tan, unter anderem durch Kostensenkungen aus der Krise zu kommen. Die Aufgabe der Pläne für Magdeburg war Teil des Sanierungskonzepts. Intel hatte aber auch das Problem, dass Chipsysteme des Grafikkarten-Spezialisten NVIDIA sich als viel nützlicher für Künstliche Intelligenz herausstellten als Halbleiter des Branchenpioniers.
Inzwischen setzt Intel unter anderem auf die Rolle als Auftragsfertiger mit fortschrittlichen Produktionsverfahren. Im August vergangenen Jahres bekam der US-Staat nach Druck von Präsident Donald Trump einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel als Gegenleistung für zuvor unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen. Die USA und Europa versuchen schon seit Jahren, wieder mehr Chip-Produktions aus Asien zurückzuholen.
Im NASDAQ-Handel notiert die Intel-Aktie zeitweise 4,31 Prozent tiefer bei 105,11 US-Dollar.
/so/DP/stw
SANTA CLARA (dpa-AFX)
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