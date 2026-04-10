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Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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Gewinnserie 10.04.2026 14:39:00

Intel-Aktie zündet Turbo: KI-Deal mit Google treibt Kurs auf Fünfjahreshoch

Intel-Aktie zündet Turbo: KI-Deal mit Google treibt Kurs auf Fünfjahreshoch

Intel festigt durch eine KI-Allianz mit Google seine zentrale Rolle im Rechenzentrumsmarkt und löst damit eine historische Kursrally aus.

• Intel und Google bündeln Kräfte: Hardware-Basis für die KI-Rechenzentren
• Intel-Aktie mit Gewinnserie - Fünfjahreshoch im Blick
• Enorme Marktnachfrage: Bedarf an Server-CPUs übersteigt Angebot

Die KI-Offensive mit Google

Intel und Google haben eine weitreichende, mehrjährige Partnerschaft besiegelt, um die Hardware-Basis für die KI-Rechenzentren der nächsten Generation zu definieren. Im Zentrum dieser Kooperation steht laut MarketWatch die Lieferung mehrerer Generationen von Xeon-Prozessoren sowie die gemeinsame Entwicklung kundenspezifischer Infrastruktur-Prozessoren (IPUs). Diese spezialisierten Chips übernehmen Aufgaben in den Bereichen Netzwerk, Speicher und Sicherheit, um die Hauptprozessoren zu entlasten. "Für die Skalierung von KI sind mehr als Beschleuniger erforderlich - es bedarf ausgewogener Systeme", erklärte Intel-CEO Lip-Bu Tan in einer Stellungnahme. "CPUs und IPUs sind zentral für die Bereitstellung der Leistung, Effizienz und Flexibilität, die moderne KI-Workloads erfordern." Besonders im Bereich der KI-Inferenz - also dem Ausführen bereits trainierter Modelle - seien Intels Server-CPUs mittlerweile unverzichtbar geworden.

Historische Börsenrally

Die Ankündigung löste an der Wall Street eine beispiellose Euphorie aus: Die Intel-Aktie verzeichnete laut Barron‘s ihre historisch beste Performance über einen Zeitraum von sieben Handelstagen, mit einem rasanten Kursplus von fast 50 Prozent. Am Donnerstag schoss das Papier letztlich um 4,7 Prozent hoch und beendete den Handelstag bei 61,72 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit dem 22. April 2021.
Treiber dieses Anstiegs war nicht nur die Google-Partnerschaft, sondern auch die enorme Marktnachfrage, so MarketWatch weiter. Da der Bedarf an Server-CPUs das aktuelle Angebot übersteigt, warnen Analysten bereits vor einem neuen "Flaschenhals" für die globale KI-Entwicklung.

Aufwärtsbewegung hält an

Doch mit den jüngsten Kursgewinnen soll noch nicht Schluss sein. Auch im heutigen Freitagshandel geht es für das Papier weiter aufwärts. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Intel-Aktie zeitweise weitere 0,49 Prozent auf 62,02 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier sogar um starke 67,26 Prozent nach oben. Die Aktie von Google-Mutter Alphabet steigt derweil um 0,20 Prozent auf 317,00 US-Dollar. Seit Jahresbeginn konnte der Anteilsschein um 0,82 Prozent zulegen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

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