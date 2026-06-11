Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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11.06.2026 12:27:00
Intel-Aus: So lange will Apple Sicherheitspatches liefern
Mit macOS 27 ist das x86-Zeitalter bei Apple vorbei. Immerhin soll es noch über einen längeren Zeitraum Patches geben. Wie vollständig die sind – unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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