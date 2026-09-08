Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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08.09.2026 08:00:00
Intel belichtet eine Million Wafer mit ASMLs 350-Millionen-Euro-Systemen
Intel setzt als erster Chipfertiger ASMLs neueste Lithografie-Systeme ein. Parallel läuft die Entwicklung größerer Masken.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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08.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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08.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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08.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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08.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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08.09.26
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
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|24.07.26
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