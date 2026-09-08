Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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08.09.2026 08:00:00

Intel belichtet eine Million Wafer mit ASMLs 350-Millionen-Euro-Systemen

Intel setzt als erster Chipfertiger ASMLs neueste Lithografie-Systeme ein. Parallel läuft die Entwicklung größerer Masken.

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12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 30 360,00 -0,07% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 89,46 -0,31% Intel Corp.

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