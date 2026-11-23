Shares of Intel (NASDAQ:INTC) have fallen off a cliff in the second half of 2026, losing 60% of their value since the beginning of July following a tremendous start to the year.

The broader decline in the semiconductor sector is partially responsible for Intel's decline. However, it is worth noting that the pullback was exacerbated by the company's third-quarter results last month. Though Intel's revenue and earnings exceeded expectations, its Q4 guidance was well below what Wall Street was looking for.

However, Intel stock showed signs of breaking out on Nov. 19 following remarks from CEO Lip-Bu Tan. Let's see what Tan said and check whether this development can bring Intel out of the rut it is in.

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