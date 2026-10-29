Intel Corporation Announces Decline In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Intel Corporation (INTC) revealed a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $3.320 billion, or $0.60 per share. This compares with $4.063 billion, or $0.90 per share, last year.

Excluding items, Intel Corporation reported adjusted earnings of $2.8 billion or $0.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 20.9% to $16.513 billion from $13.653 billion last year.

Intel Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.320 Bln. vs. $4.063 Bln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.90 last year. -Revenue: $16.513 Bln vs. $13.653 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.25 Next quarter revenue guidance: $ 15.0 B To $ 16.0 B