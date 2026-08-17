Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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18.08.2026 00:36:01

Intel Costs 62 Times Next Year's Earnings. It Lost $11 Billion Over the Past Year.

Intel (NASDAQ:INTC) carries one of the stranger price tags in the market right now. The chipmaker's net loss over the past year comes to about $11.3 billion. Its stock, meanwhile, trades at about $105 as of this writing, up more than 350% from its 52-week low of $22.78. And it costs about 62 times what the company is expected to earn on an adjusted basis over the year ahead.A company losing billions doesn't usually command a $550 billion market value and a premium growth multiple at the same time. The market has decided Intel's losses aren't what they appear, and on that point, I think the market is right.Whether the stock is worth that price is a different matter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Intel Corp. 89,47 0,74% Intel Corp.

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