Intel Aktie
ISIN: ARDEUT110210
|
23.01.2026 16:36:00
Intel delivers a reality check after stock surge fueled by ‘vibes and tweets’
Intel’s stock is headed for its worst drop in a year and a half as earnings commentary fails to meet investors’ lofty expectations.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!