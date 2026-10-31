Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
31.10.2026 04:00:01
Intel Drags Down CPU Rivals. Is it a Buying Opportunity for AMD and Arm?
Intel's (NASDAQ:INTC) third-quarter earnings report set off a bloodbath in the semiconductor sector. The chip giant had its worst day since 1974, plunging 29% and dragging the VanEck Semiconductor ETF down 7%.
Intel's third-quarter results were solid, with revenue up 21% to $16.5 billion, and adjusted earnings per share more than doubled from $0.23 to $0.52, showing its turnaround efforts are paying off.
However, Intel's fourth-quarter guidance sent investors fleeing, calling for a sequential decline in revenue and a 600-point decline in gross margins due to a slowdown in the PC market triggered by memory shortages. While Intel's data center and foundry businesses are growing rapidly, its client computing business, which is mostly made up of PCs, is still its biggest segment by revenue. The company forecast revenue of $15 billion-$16 billion, well below the consensus at $17.1 billion, and adjusted earnings per share of just $0.25, compared to expectations at $0.44.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
30.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Zum Ende des Freitagshandels deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 bricht ein (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt am Nachmittag deutlich (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Verluste in New York: So steht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|452,20
|-7,07%
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 400,00
|-4,16%
|Intel Corp.
|58,41
|-15,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.