Intel Drags Down CPU Rivals. Is it a Buying Opportunity for AMD and Arm?

Intel's (NASDAQ:INTC) third-quarter earnings report set off a bloodbath in the semiconductor sector. The chip giant had its worst day since 1974, plunging 29% and dragging the VanEck Semiconductor ETF down 7%.

Intel's third-quarter results were solid, with revenue up 21% to $16.5 billion, and adjusted earnings per share more than doubled from $0.23 to $0.52, showing its turnaround efforts are paying off.

However, Intel's fourth-quarter guidance sent investors fleeing, calling for a sequential decline in revenue and a 600-point decline in gross margins due to a slowdown in the PC market triggered by memory shortages. While Intel's data center and foundry businesses are growing rapidly, its client computing business, which is mostly made up of PCs, is still its biggest segment by revenue. The company forecast revenue of $15 billion-$16 billion, well below the consensus at $17.1 billion, and adjusted earnings per share of just $0.25, compared to expectations at $0.44.

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